JETZT IM LIVETICKER: Dynamo Dresden will bei Capretti-Heimdebüt gegen Pauli punkten

Dresden. Am Wochenende empfängt die SG Dynamo Dresden am 26. Spieltag der Saison 2021/22 mit dem FC St. Pauli den nächsten Aufstiegsaspiranten der 2. Bundesliga. Der Anstoß der Partie erfolgt am Samstag, dem 12. März, um 13.30 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion.

