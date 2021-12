IM LIVETICKER: Dynamo Dresden will gegen den Karlsruher SC wieder punkten

Dresden. Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden kann im Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen den Karlsruher SC wieder auf Kevin Ehlers und Luca Herrmann setzen. Beide mussten zuletzt aufgrund positiver Coronatests passen. „Ihnen geht es gut. Jetzt muss ich entscheiden, wie sie die Krankheiten weggesteckt und welchen Fitnesszustand sie haben“, erklärte Trainer Alexander Schmidt am Freitag auf der Pressekonferenz.

Auch die fehlenden Zuschauer, die aufgrund der in Sachsen geltenden Corona-Verordnung nicht ins Stadion dürfen, sollen am Sonntag nicht zum Stolperstein werden. „Die Mannschaft hat sich letzte Saison leider bereits daran gewöhnen müssen. So haben wir auch den Aufstieg geschafft. Von unserer Seite gibt es kein Jammern“, erklärte Schmidt.