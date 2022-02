IM LIVETICKER: Dynamo Dresden will gegen Heidenheim Wiedergutmachung leisten

Dresden. "Es war nicht angenehm, das Spiel gegen Paderborn zu Hause vor dem Fernseher ansehen zu müssen" erklärte Daferner. Wirklich gebraucht habe er die Zwangspause trotz der Anstrengungen in den vergangenen Wochen auch nicht wirklich. Deshalb schob der 24-Jährige zuletzt Extraschichten, um "noch spritziger und dynamischer zu werden", wie Daferner am Donnerstag erklärte. Seit seinem Wechsel zu den Dresdnern im Sommer 2020 hat sich der Stürmer das Prädikat "unersetzbar" erarbeitet. Mit neun Treffern und zwei Assists ist der 24-Jährige an 50 Prozent aller Dynamo-Tore (22) in der laufenden Saison direkt beteiligt gewesen. Doch auch vor dem Topstürmer machte die Torkrise nicht halt. Seinen letzten Treffer markierte der Angreifer am 14. Januar beim 1:1 gegen den Hamburger SV.

Anzeige