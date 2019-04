IM LIVETICKER: Dynamo Dresden möchte in Fürth nachlegen

Dresden/Fürth. Nach dem Sieg im Sachsen-Derby gegen Erzgebirge Aue will Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden auch im Nachholspiel bei Greuther Fürth drei Punkte holen. „Da wartet eine gute Mannschaft auf uns, das wird nicht leicht“, sagte Trainer Cristian Fiel vor der Partie am Donnerstag (19.00 Uhr/Sky). „Trotzdem fahren wir mit einem guten Gefühl da hin. Es war wichtig für die Jungs, das Spiel in Aue zu gewinnen und zu spüren, dass sie es noch können.“