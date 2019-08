JETZT IM LIVETICKER: Dynamo Dresden will in Karlsruhe erste Ligapunkte holen

Karlsruhe. Nachdem die SG Dynamo Dresden zum Saisonauftakt ohne Zähler geblieben ist, sollen nun im ersten Auswärtsspiel auch die ersten Punkte her. Die Elf von Coach Cristian Fiel ist am Samstag (Anpfiff 13 Uhr) beim Karlsruher SC zu Gast. Der Trainer warnte vorab vor dem Aufsteiger. „Da treffen wir auf eine Mannschaft, die gerade ihre Euphorie lebt. Sie sind gut reingekommen, agieren mit viel Power und fighten bis zur letzten Minute“

Für gleich zwei Akteure kann es in Karlsruhe zu einem Familienduell kommen: Siebenmal trafen Dynamos Lucas Röser und sein Bruder Martin aufeinander, am Samstag erstmals in der 2. Liga. „Unsere gesamte Familie wird sicher im Stadion dabei sein. Das wird für alle ein besonderes Erlebnis werden“, freut sich der Stürmer. Bisher nur zweimal begegneten sich dagegen Dynamo-Kapitän Niklas Kreuzer und sein Vater, der ehemalige Bundesliga-Profi und Sportdirektor des KSC, Oliver Kreuzer.