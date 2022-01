JETZT IM LIVETICKER: Dynamo Dresden will Mini-Serie gegen HSV fortsetzen

Dresden. Dynamo Dresdens Sportchef Ralf Becker hofft auf eine Fortsetzung seiner Serie gegen seinen Ex-Club Hamburger SV. Seit der 51-Jährige beim Fußball-Zweitligisten die Verantwortung trägt, hat Dynamo den HSV im Pokal 4:1 besiegt sowie in der Liga im Volksparkstadion ein Unentschieden abgetrotzt. "Die Ergebnisse waren anständig. Wir wollen das fortsetzen", sagte Becker am Donnerstag. Dresden empfängt den früheren Bundesligisten am Freitag (18.30 Uhr/Sky) zum Auftakt der restlichen Rückrunde. Becker war von Mai 2018 bis Mai 2019 Sportvorstand beim HSV.

Anzeige