JETZT LIVE: Dynamo Dresden will mit Sieg gegen Paderborn weiter für Furore sorgen

Dresden. Dynamo Dresdens Trainer Alexander Schmidt geht trotz des langfristigen Ausfalls von Leistungsträger Tim Knipping optimistisch in die Partie gegen den SC Paderborn am Sonntag (13.30 Uhr/Sky). „Tim war unser Leader, natürlich tut das weh. Aber wir haben Spieler, die ihn adäquat ersetzen können - wenn auch nicht komplett“, sagte der 52-Jährige am Freitag in der Radeberger Brauerei, wo der Fußball-Zweitligist seinen neuen Getränkepartner präsentierte.

