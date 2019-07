IM LIVETICKER: Dynamo Dresden will zum Ligaauftakt Sieg gegen Nürnberg feiern

Dresden. Nur nicht wieder Abstiegskampf. Bisher hat Dynamo Dresden offiziell noch kein Ziel ausgegeben, doch nach Platz zwölf und 14 in den Vorjahren hofft der Fußball-Zweitligist auf eine ruhige Spielzeit. „Wir wollen es besser machen als in der Vorsaison. Damit meine ich nicht die Platzierung. Weil, wenn wir das verbessern, was ich haben will, dann wird die Platzierung automatisch besser sein​“, sagte Trainer Cristian Fiel.