Eine Herkules-Aufgabe erwartet die SG Dynamo Dresden am Samstagabend im Spitzenspiel gegen den FC Schalke 04. Das Team von Trainer Alexander Schmidt spielt gegen eine Übermacht an Fans und trifft zudem in Simon Terodde auf den torgefährlichsten Spieler der 2. Bundesliga. Die Partie im SPORTBUZZER-Liveticker.