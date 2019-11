JETZT LIVE: Feiert RB Leipzig bei Hertha BSC das nächste Schützenfest?

Berlin. RB Leipzig will sich vor der Länderspiel-Pause in der Spitzengruppe Fußball-Bundesliga etablieren. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann tritt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) am 30. Jahrestag des Mauerfalls bei Hertha BSC in Berlin an. „Wir wollen den Schwung mitnehmen und mit einem guten Gefühl in die Länderspielpause gehen“, sagte Nagelsmann.