Im Liveticker: Hertha BSC will gegen Fortuna Düsseldorf den dritten Sieg in Serie feiern

Nach zwei Siegen nacheinander ist bei Hertha BSC die Zuversicht zurückgekehrt - und die Hoffnung auf eine Fortsetzung der eigenen Miniserie in der Fußball-Bundesliga. „Nichts gibt so viel Selbstvertrauen wie gewonnene Spiele“, sagte Manager Michael Preetz am Mittwoch. Trainer Ante Covic ergänzte mit Blick auf das nächste Duell am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) gegen Fortuna Düsseldorf: „Wir müssen das Selbstbewusstsein mitnehmen, vor heimischer Kulisse dominant auftreten und uns viele Möglichkeiten erspielen.“ Ob dieses Unterfangen gelingt, erfahrt ihr in unserem Liveticker: