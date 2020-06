JETZT LIVE: Lok Leipzig will beim SC Verl den Traum von der 3. Liga wahr machen

Bielefeld. Die Erinnerungen an die Bielefelder Alm sind für die Leipziger nicht rosig. 1995 setzte es für den Vorgängerverein VfB Leipzig als Erstliga-Absteiger eine 0:3-Niederlage. Nun geht es für den 1. FC Lokomotive Leipzig in der Schüco-Arena um die Rückkehr in den Profi-Fußball. Die Ausgangsposition für den Sprung in die 3. Liga ist mit dem 2:2 im Relegations-Hinspiel, als sich Lok-Keeper Fabian Guderitz in der 88. Minute den Ball selbst ins Netz boxte, nicht optimal.