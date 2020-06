JETZT LIVE: Punkte für die Champions League - RB Leipzig braucht Sieg

Hoffenheim. Es geht um das Erreichen des internationalen Geschäfts. Für Beide. Doch während bei der TSG 1899 Hoffenheim vor dem Freitagspiel der Fußball-Bundesliga (20.30 Uhr/ DAZN und Amazon Prime) niemand das Wort Europa League ausspricht, redet man bei Konkurrent RB Leipzig offen über die Champions League . Die ist für den Herbstmeister sogar Pflicht, angesichts von gleich sieben Unentschieden in elf ungeschlagenen Partien in Serie aber in Gefahr.

Trainer Julian Nagelsmann, für den es nach dreieinhalb Jahren Hoffenheim die erste, nach eigenen Worten auch emotionale Rückkehr in das Kraichgau wird, macht eine einfache Rechnung auf. „Wenn wir unsere Spiele gewinnen, bleiben wir vor Gladbach und Leverkusen und sind in der Champions League.“ Seinen Optimismus untermauert er mit einer weiteren Rechnung. Nach der Hinrunde sei man Erster gewesen, in der Rückrundentabelle derzeit Vierter. Im Durchschnitt ergebe das 2,5. „Wenn wir am Ende den 2,5. Platz belegen, bin ich sehr zufrieden“, sagte der RB-Trainer.