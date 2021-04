JETZT LIVE: RB Leipzig nach Meisterschafts-Aus an der Weser gefordert 

Leipzig. RB Leipzig will seinen zweiten Tabellenplatz in der Fußball-Bundesliga mit einem Sieg bei Werder Bremen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) festigen. Nach der Niederlage gegen Bayern München am Karsamstag wollen sich die Sachsen auch neues Selbstvertrauen holen, bevor es am 30. April im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Werder um den Einzug ins Endspiel geht.

