München/Leipzig. RB Leipzig will im Bundesliga-Spitzenspiel beim FC Bayern München am Samstag (18.30 Uhr/Sky) seinen Aufwärtstrend unter Trainer Domenico Tedesco fortsetzen und nicht mit leeren Händen die Heimreise antreten. Nach dem perfekten Januar, in dem alle Partien gewonnen wurden, steht in München aber nun eine Nagelprobe an. Von vornherein geschlagen geben will sich RB nicht: "Es ist kein Bonusspiel für uns", sagte Tedesco. Er muss in der Partie auf den Amerikaner Tyler Adams nach einer leichten Zerrung und auf Nationalspieler Marcel Halstenberg, der sich erneut am Rücken verletzte, verzichten.

Anzeige