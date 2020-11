JETZT LIVE: RB Leipzig braucht gegen ein Paris ohne Superstars dringend Punkte

Vier Punkte aus zwei Spielen: Mit dieser Rechnung geht Julian Nagelsmann in die Duelle gegen Paris Saint-Germain. Den Grundstein wollen der Trainer und die Profis von RB Leipzig bereits am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) im eigenen Stadion legen. Mit einem Sieg dürften die Chancen auf ein Weiterkommen in der Champions League deutlich steigen - und zugleich hätte RB sich für das Halbfinal-Aus vom August revanchiert.

