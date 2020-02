IM LIVETICKER: RB Leipzig empfängt den SV Werder Bremen

Leipzig. RB Leipzig steht in der Fußball-Bundesliga gegen Werder Bremen unter Sieg-Druck. Der Tabellenzweite muss am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den Vorletzten unbedingt gewinnen, um seine Chancen in der Meisterschaft zu wahren. Zuletzt gab es in der Liga zwar nur zwei Punkte aus drei Spielen, dafür hießen die Gegner aber auch Frankfurt, Mönchengladbach und Bayern München. „Es macht wenig Sinn, den Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen. Bremen spielt nach wie vor attraktiven Fußball“, sagte Trainer Julian Nagelsmann. Der 32-Jährige muss auf US-Nationalspieler Tyler Adams wegen eines Muskelfaserrisses in der Wade verzichten.