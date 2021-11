JETZT LIVE: RB Leipzig fordert PSG und will endlich Champions-League-Punkte

Leipzig. Will RB Leipzig international überwintern, ist Zählbares notwendig. Der in der Königsklasse noch punktlose Vizemeister aus Sachsen will Spitzenreiter Paris Saint-Germain in der Gruppe A an diesem Mittwoch (21 Uhr/DAZN) die erste Niederlage zufügen. „Wir sind bereit für unsere beste Leistung. Unser Matchplan wird nicht viel anders sein, doch einige Dinge können wir besser umsetzen“, betonte Cheftrainer Jesse Marsch, der im Hinspiel schon an einer Überraschung schnupperte.

