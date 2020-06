IM LIVETICKER: RB Leipzig gastiert beim wiedererstarkten 1. FC Köln

Der Ärger nach dem 2:2-Unentschieden gegen Hertha BSC ist verdaut, nun gilt es am Montagabend beim 1. FC Köln zu bestehen. Auf die Jungs von Trainer Julian Nagelsmann wartet dabei ein Team mit „einer sehr geradlinige Spielweise in der Offensive.“ Zudem sind die Rheinländer gefürchtet für ihre offensiven Standardsituationen. ob die Roten Bullen auch dort bestehen können und drei Punkte einfahren, lest ihr im SPORTBUZZER-Liveticker.