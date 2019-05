IM LIVETICKER: RB Leipzig gastiert zum Bundesliga-Finale beim SV Werder Bremen

„Ich kann kadertechnisch aus dem Vollen schöpfen können. Ob Adams und Upamecano für das Pokalfinale ein Thema wären, dazu müssten beide in Bremen zum Zuge kommen, die Entscheidung muss ich nach dem Abschlusstraining am Freitag treffen“, sagte Rangnick, der sein letztes Bundesliga-Spiel als RB-Cheftrainer bestreitet. Nach dem Pokalfinale am 25. Mai in Berlin gegen den FC Bayern übernimmt Julian Nagelsmann den Posten.