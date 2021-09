IM LIVETICKER: RB Leipzig gegen Rekordmeister Bayern München schon unter Druck

Drei Punkte nach drei Spielen: Deutlich zu wenig für die ambitionierten Ansprüche und Ziele von RB Leipzig. Am heutigen Samstag wartet mit dem FC Bayern München die wohl schwerste Aufgabe auf das Team von Trainer Jesse Marsch. Verlieren ist eigentlich verboten, will man den Anschluss an die so wichtigen Champions-League-Plätze nicht schon frühzeitig verlieren. Ob den Leipzigern der so ersehnte Befreiungsschlag gelingt, erfahrt Ihr bei uns im Liveticker.