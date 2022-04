JETZT LIVE: RB Leipzig gegen Union Berlin - Kann die Tedesco-Elf erneut jubeln?

Leipzig. Trotz aller Euphorie bei RB Leipzig nach dem siegreichen Pokal-Thriller bereiten die Eisernen vom 1. FC Union Berlin weiter Kopfzerbrechen. „Wir haben am Mittwoch gespürt, was für ein unangenehmer Gegner Union ist. Es ist kein Zufall, dass sie um die internationalen Plätze mitspielen und im Pokal-Halbfinale waren“, sagte RB-Cheftrainer Domenico Tedesco vor dem nächsten Spiel gegen Union an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Red Bull-Arena. Das energische Verteidigen, die schnelle Rückwärtsbewegung beim Kontern und das gefährliche Umschaltspiel der Unioner über die Außenbahnen wird den Leipzigern noch präsent sein.

