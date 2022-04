Für RB Leipzig steht im Gastspiel bei Borussia Dortmund nur eines zur Debatte: ein Sieg. Zum Auftakt in den für die Sachsen so wichtigen April mit entscheidenden Partien in drei Wettbewerben will die Tedesco-Elf mit einem Erfolgserlebnis vorlegen. Alle Infos zur Partie gibt's im SPORTBUZZER-Liveticker.