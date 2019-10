IM LIVETICKER: RB Leipzig ist gegen Zenit St. Petersburg gefordert

Leipzig. RB Leipzigs Cheftrainer Julian Nagelsmann warnt vor dem Spitzenspiel in der Gruppe G gegen Zenit St. Petersburg vor Stürmer Artjom Dsjuba. „Dsjuba hat eine gute Präsenz, er kann die Bälle gut ablegen. Und Zenit spielt viel über die Flügel und sucht mit Flanken den 1,96 Meter großen Stürmer“, sagte Nagelsmann am Dienstag auf der Pressekonferenz. Personelle Entscheidungen wollte er nach den Eindrücken vom Abschlusstraining erst am Mittwochvormittag treffen, kündigte Nagelsmann an. Ob Marcel Halstenberg spielen kann, der zuletzt wegen Rückenproblemen pausieren musste, ist noch offen. „Ich kann noch keine Prognose abgeben“, betonte Nagelsmann.