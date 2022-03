Leipzig. Trotz des anstrengenden Europapokalabends inklusive Verlängerung von Eintracht Frankfurt erwartet RB Leipzigs Trainer Domenico Tedesco keinen müden Gegner. "Das kann Kräfte freimachen, wenn du so ein Tor machst und Betis ausschaltest", sagte der Coach des Vizemeisters der Bundesliga vor dem Duell mit Frankfurt am Sonntag (15.30 Uhr, DAZN). Am Donnerstag hatte sich Frankfurt gegen Betis Sevilla durch ein Eigentor der Spanier in der letzten Minute der Verlängerung für das Viertelfinale in der Europa League qualifiziert.

