Leipzig. RB Leipzig will in sein drittes DFB-Pokalfinale, der 1. FC Union Berlin strebt den zweiten Einzug in das Endspiel an. Wer am 21. Mai im Berliner Olympiastadion Gegner des SC Freiburg wird, entscheidet sich am Mittwochabend (20.45 Uhr, ARD und Sky) in der Red Bull Arena. Die Partie ist mit 47.069 Besucherinnen und Besuchern ausverkauft. Darunter dürften sich rund 8000 Union-Fans befinden. Sie hoffen, dass ihr Team nach 2001 wieder ins Endspiel kommt, damals gab es ein 0:2 gegen den FC Schalke 04. RB verlor im Finale 2019 0:3 gegen den FC Bayern und im vorigen Jahr 1:4 gegen Borussia Dortmund.

