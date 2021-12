JETZT LIVE: RB Leipzig peilt gegen Gladbach nächsten Heimsieg an

Leipzig. Gleich in seinem ersten Spiel als Trainer von Fußball-Bundesligist RB Leipzig steht Domenico Tedesco unter Druck. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) muss gegen das ebenfalls kriselnde Borussia Mönchengladbach gewonnen werden, wenn das weiter geltende Ziel Champions League-Qualifikation nicht aus den Augen verloren werden soll. Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie hat RB mittlerweile sieben Punkte Rückstand auf einen die Teilnahme an der Königsklasse berechtigenden Platz.

