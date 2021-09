Leipzig. RB Leipzig will gegen Lieblingsgegner Hertha BSC den zweiten Saisonsieg feiern. Der schwach gestartete Vizemeister trifft am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf den Hauptstadt-Club, der zuletzt zweimal nacheinander gewann. Von bisher zehn Duellen mit Leipzig hat die Hertha allerdings acht verloren und dabei insgesamt 33 Gegentore kassiert. Das gibt RB Auftrieb. „Berlin ist in einer guten Phase, sie haben zweimal in Folge gewonnen. Sie kommen mit Selbstvertrauen“, saget Trainer Jesse Marsch. Neben Nationalspieler Marcel Halstenberg wird auch Spielmacher Dani Olmo wochenlang fehlen.

