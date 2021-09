IM LIVETICKER: RB Leipzig stellt sich schwerer Aufgabe Manchester City ohne Angst

Manchester. Wenn RB Leipzig am Mittwoch beim starbesetzten englischen Fußball-Meister Manchester City (21.00 Uhr/DAZN) antritt, kann Jesse Marsch und seine Spieler nach eigener Aussage nichts mehr überraschen. „Wir wissen ganz genau, was das für eine Aufgabe ist, wie schwer und wie gut Manchester City ist“, sagte der RB-Coach am Dienstagabend. „Aber wir glauben, dass wir in unserer Mannschaft auch viel Qualität haben.“

