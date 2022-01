Leipzig. Bundesligist RB Leipzig will sich von der Negativserie des VfL Wolfsburg nicht blenden lassen. Vor dem Heimspiel an diesem Sonntag (15.30 Uhr, DAZN) warnt RB-Cheftrainer Domenico Tedesco vor der Qualität des Gegners, der das Hinspiel mit 1:0 gewann, aber seit zehn Pflichtspielen ohne Sieg ist. "Ich bewerte zunächst die Spielweise und den Kader des Gegners unabhängig von der gegenwärtigen Situation, in welcher er sich befindet. Wolfsburg hat auf jeder Position absolute Topspieler", betonte Tedesco. Er selbst kann wieder mit Mohamed Simakan und Dominik Szoboszlai planen.

"Und trotzdem haben wir Elemente drin, die schon gut funktionieren - unabhängig von dem Spiel am Mittwoch, extrem viel Ballbesitz." Taktisch nähert sich Tedesco mit den Leipzigern immer mehr dem nagelmannschen Stil an. Mit viel Tempowechsel und überraschendem Pressing will er so mit seinem Team Lücken reißen und mit vielen Flankenwechseln den Gegner vor Probleme stellen.