JETZT LIVE: RB Leipzig vor Pflichtaufgabe gegen den 1. FC Köln

Leipzig. Trainer Julian Nagelsmann und RB Leipzig wollen Tabellenführer Borussia Mönchengladbach in der Fußball-Bundesliga auf den Fersen bleiben. Beim Wiedersehen mit seinem früheren Chef Markus Gisdol zählt für Nagelsmann am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) gegen den abstiegsgefährdeten 1. FC Köln nur ein Sieg. Die Voraussetzungen sind sehr gut. Leipzig hat mit 29 Toren die beste Offensive der Liga, Köln mit zehn Treffern die harmloseste. Zudem hat Leipzig in der Bundesliga noch nie gegen einen Aufsteiger verloren.