Leipzig. Am Geburtstag von Emil Forsberg will Fußball-Bundesligist RB Leipzig einen Pflichtsieg gegen die SpVgg Greuther Fürth einfahren. Der schwedische Nationalspieler wird am Samstag 30 Jahre alt und im Spiel gegen den Aufsteiger (15.30 Uhr/Sky) wahrscheinlich in der Startelf stehen. Zudem muss Trainer Jesse Marsch den verletzten Verteidiger Lukas Klostermann ersetzen. „Fürth hat eine schwere Zeit in der Bundesliga. Aber die Mannschaft kämpft und versucht viel auf dem Platz“, sagte Marsch.

