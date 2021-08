JETZT LIVE: RB Leipzig vor schwerer Auswärtsaufgabe in Wolfsburg

Leipzig. RB Leipzig will den ersten Auswärtssieg der noch jungen Saison der Fußball-Bundesliga. Am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) treten die Sachsen zum Duell zweier Champions-League-Teilnehmer beim VfL Wolfsburg an, der nach zwei Spieltagen ohne Punktverlust die Tabelle anführte. Seit acht Pflichtspielen ist RB gegen Wolfsburg ungeschlagen, zuletzt gab es allerdings vier Unentschieden in der Bundesliga.

