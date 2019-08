JETZT LIVE: RB Leipzig will an der Bremer Brücke in Osnabrück bestehen

Osnabrück. Die Anspannung steigt stündlich, der Erfolgsdruck ist immens: Für Julian Nagelsmann wird die Pflichtspielpremiere als Trainer von RB Leipzig alles andere als ein normales Spiel. Am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) tritt der Fußball-Bundesligist in der ersten Runde des DFB-Pokals in sicherlich aufgeheizter Stimmung an der Bremer Brücke bei Zweitligist VfL Osnabrück an.