JETZT IM LIVETICKER: RB Leipzig will auch gegen Wolfsburg gewinnen

Leipzig. Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss zu Beginn der heißen Phase des Saisonendspurts weiter auf Stürmer Yussuf Poulsen verzichten. Der dänische Nationalspieler, der in der Liga schon 15 Tore erzielte, nimmt wegen einer Angina immer noch Antibiotika ein und steht deshalb am Samstag (15.30 Uhr) im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg nicht im Kader. Bereits in der Vorwoche gegen Leverkusen hatte der 24-Jährige gefehlt. „Wenn alles normal läuft, wird Yussi am Dienstag wieder ins Training einsteigen und könnte gegen Gladbach vielleicht wieder dabei sein“, sagte Coach Ralf Rangnick am Donnerstag.