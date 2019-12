IM LIVETICKER: RB Leipzig will auch in Düsseldorf Erfolgsserie fortsetzen

Düsseldorf. Nach dem Gruppensieg in der Champions League will RB Leipzig seine Erfolgsserie in der Liga ausbauen: Seit fünf Spielen ist RB ungeschlagen, fuhr fünf Siege mit 22:6 Toren ein. Nach seiner Kritik am Team wegen der schlampigen Spielweise beim 2:2 in Lyon in der Champions League wertete Coach Julian Nagelsmann 13 Szenen mit dem Team aus. „Alles Offensiv-Szenen, es war alles zu träge, das Anlaufverhalten hat mir nicht gefallen“, so der Trainer.