IM LIVETICKER: RB Leipzig will bei den Fohlen Siegesserie fortsetzen

Mönchengladbach. Trainer Julian Nagelsmann peilt mit RB Leipzig den dritten Sieg im dritten Bundesliga-Spiel an. Mit einem klaren Sieg am Freitagabend bei Borussia Mönchengladbach (20.30 Uhr/So könnt ihr es sehen!) kann Leipzig sogar als Tabellenführer in die anstehende Länderspielpause gehen. Trotz der geringen Aussagekraft der Tabelle sei es laut Nagelsmann immer schön, oben zu stehen.