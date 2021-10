IM LIVETICKER: RB Leipzig will bei Favorit Paris endlich Zählbares erzwingen

Paris. Die Saison ist für RB Leipzig bisher eher eine Enttäuschung. So stellt sich auch beim eigentlich als Festtag eingeplanten Auftritt bei Paris Saint-Germain am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) in der Champions League die Frage, ob die aktuelle Mannschaft des Fußball-Bundesligisten überhaupt genügend Qualität hat. Dennoch: Gerade in so einer Situation kann ein völlig unerwarteter Sieg zur Initialzündung werden. Das weiß auch Marsch: „Wir haben die große Chance auf ein großes Ergebnis.“

