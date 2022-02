IM LIVETICKER: RB Leipzig will bei Hertha BSC nächsten Liga-Sieg einfahren

Berlin. Einen Aufbaugegner braucht RB Leipzig nicht. Nach dem verpassten Hinspielsieg in der Europa League könnte der Kurztrip in die Hauptstadt aber zur passenden Zeit kommen. Von fünf Spielen in der Bundesliga bei Hertha BSC gewannen die Sachsen fünfmal. Die Bilanz soll so einwandfrei bleiben, im engen Kampf um Champions-League-Platz vier mit einem punktgleichen Quartett wird die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco am Sonntag (19.30 Uhr, DAZN) auch nachlegen müssen. Anzeige

Die zweite Halbzeit beim 2:2 am Donnerstagabend in der internationalen Zwischenrunde gegen Real Sociedad San Sebastian sollte die Sachsen zuversichtlich stimmen. „Da waren wir dynamisch und schnell“, betonte Tedesco. „Vor allem in der zweiten Halbzeit haben wir Druck gemacht“, meinte auch Mittelfeldspieler Kevin Kampl. Die Statistiken belegten die Einschätzungen.