JETZT LIVE: RB Leipzig will Brügge sehen und siegen

Brügge. Ohne Cheftrainer Jesse Marsch und Kapitän Peter Gulacsi muss RB Leipzig beim FC Brügge für das europäische Überwintern auf jeden Fall gewinnen. Das Vorrunden-Aus in der Champions League steht zwar schon fest. Ein Weiterkommen in der Europa League ist aber möglich. Für den positiv auf das Coronavirus getesteten Coach steht Achim Beierlorzer am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) im Jan-Breydel-Stadion an der Seitenlinie. Dessen Mannschaft stellt sich aufgrund zahlreicher Ausfälle praktisch von selbst auf.