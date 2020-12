JETZT LIVE: RB Leipzig will Bundesliga-Jahr mit Sieg gegen Köln beenden

Leipzig. Im letzten Heimspiel des Jahres will Julian Nagelsmann noch einmal Tore sehen. „Wir sollten an unserer Großchancen-versieben-Statistik arbeiten. Da sind wir wieder nicht gut. Gegen Köln werden wir sicherlich ein paar Chancen bekommen“, sagte der Trainer von RB Leipzig vor dem Spiel gegen Abstiegskandidat 1. FC Köln am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

