IM LIVETICKER: RB Leipzig will den Bayern die Tabellenführung abnehmen

München. RB Leipzigs Cheftrainer Julian Nagelsmann wollte vorab von Müdigkeit beim FC Bayern München nichts hören. Beim Spitzenspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) erwartet er einen „körperlich frischen“ deutschen Rekordmeister in der Allianz Arena. Zwar machte Nagelsmann zuletzt einige Phasen bei den Münchnern aus, bei denen „sie in gewissen Situationen oder Spielen vielleicht nicht ganz so scharf waren, wie sie es letzte Saison waren. Aber trotzdem noch auf einem außergewöhnlichen Niveau."

