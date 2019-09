IM LIVETICKER: RB Leipzig will den Bremen-Fluch brechen

Bisher haben sich die Reisen zu Werder Bremen für RB nicht gelohnt. Leipzig hat dort von drei Spielen kein einziges gewonnen, lediglich ein Unentschieden sprang heraus. Auch Julian Nagelsmanns persönliche Bilanz sieht nur unwesentlich positiver aus. Der Coach der Messestädter gewann mit Hoffenheim von fünf Spielen an der Weser nur eins. Am Samstag (Anpfiff 18.30 Uhr / So könnt Ihr das Spiel live sehen!) soll nun alles besser werden.