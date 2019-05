JETZT IM LIVETICKER: RB Leipzig will den FC Bayern nicht zum Meister machen

Leipzig. Für RB Leipzig ist es mehr als nur die Generalprobe fürs DFB-Pokalfinale. Trainer Ralf Rangnick will bei seinem letzten Heimauftritt als Trainer des Sachsen-Clubs dem großen, ruhmreichen und mit Titeln dekorierten FC Bayern München den 29. Meistertriumph nicht auf dem Silbertablett servieren - im Gegenteil. „Wir wollen den Bayern schon am Samstag zeigen, dass wir eine Top-Mannschaft haben“, betonte Rangnick vor der Partie am Samstag.