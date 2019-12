JETZT LIVE: RB Leipzig will Erfolgsserie gegen Hoffenheim fortsetzen

Leipzig. Bei seinem ersten Wiedersehen mit Ex-Club TSG 1899 Hoffenheim setzt Trainer Julian Nagelsmann von Fußball-Bundesligist RB Leipzig auf sein Insiderwissen. „Es ist natürlich ein Vorteil, wenn man die Jungs kennt. Ich weiß, was dem einen oder anderen Spieler weniger gefällt. Umgekehrt wissen sie das natürlich von mir auch“, sagte der 32-Jährige im Vorfeld. Am Ende sei es in gewisser Weise ein Nullsummenspiel.