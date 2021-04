IM LIVETICKER: RB Leipzig will gegen Bayern den Titelkampf wieder spannend machen

Leipzig. Der große Showdown im Kampf um die deutsche Meisterschaft steht an. Egal, wie das Spitzenspiel der Bundesliga am Samstag (18.30 Uhr/Sky) endet - der FC Bayern bleibt Tabellenführer. Bei einem Sieg dürfte die nächste Meisterschaft für das Ensemble um den verletzten Weltfußballer Robert Lewandowski nur noch Formsache sein, RB Leipzig könnte mit einem eigenen Erfolg die Spannung ins Titelrennen zurückbringen.

„Wir haben Spieler, die sich in solchen Spielen schon häufig gezeigt haben. In so einem Spiel ist natürlich auch immer das Quäntchen Glück wichtig“, sagte Trainer Hansi Flick. „Wir haben jetzt den Endspurt.“