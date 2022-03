IM LIVETICKER: RB Leipzig will gegen "brandgefährliche" Freiburger bestehen

Vor dem Duell der punktgleichen Tabellennachbarn am Samstag (15.30 Uhr/Sky) muss der Coach nur um Josko Gvardiol bangen, der angeschlagen beim DFB-Pokalspiel in Hannover ausgewechselt werden musste. „Er hat eine Prellung, die sehr schmerzhaft ist. Vielleicht kann er heute wieder trainieren“, sagte Tedesco und fügte an: „Wenn er schmerzfrei ist und keine Probleme mehr hat, dann wird er spielen.“ Der Rest sei laut Trainer „fit und an Bord“.