JETZT LIVE: RB Leipzig will gegen Fortuna "an Grenzen gehen"

Leipzig. Fußball-Bundesligist RB Leipzig kann den Einzug in die Champions League nahezu perfekt machen. Mit einem Sieg am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) bei Fortuna Düsseldorf hätten die Sachsen zwei Spieltage vor Saisonende mindestens sechs Punkte Vorsprung auf Platz fünf, zudem die bessere Tordifferenz. Es wäre der dritte Einzug in die Königsklasse im vierten Bundesliga-Jahr.