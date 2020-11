JETZT LIVE: RB Leipzig will gegen Freiburg auf die Zähne beißen und gewinnen

Leipzig. Beflügelt vom Sieg gegen Paris Saint-Germain will RB Leipzig auch in der Fußball-Bundesliga zurück in die Erfolgsspur. Das Duell mit dem SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wird das siebte Spiel binnen 22 Tagen, doch mit dem Rückwind aus der Champions League wollen die Messestädter noch einmal eine Energieleistung abrufen.

