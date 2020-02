JETZT IM LIVETICKER: RB Leipzig will gegen Gladbach die Tabellenführung verteidigen

Leipzig. Die Woche der Wahrheit beginnt für RB Leipzig am Samstagabend, 18.30 Uhr. Denn bevor es im DFB-Pokal nach Frankfurt und am folgenden Wochenende in der Liga zu Bayern München geht, steht das Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach an. Dabei können sich die Messestädter im Grunde keinen Ausrutscher leisten, wollen sie die Tabellenführung nicht wieder abgeben. Denn mit den Fohlen kommt einer der Konkurrenten um den Platz an der Sonne an die Pleiße.